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Царьград

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Песков отказался комментировать встречу с представителем Ватикана

Песков отказался комментировать встречу с представителем Ватикана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг встречу помощника Юрия Ушакова с секретарем Ватикана Полом Ричардом Галлахером во время визита последнего в Россию, отметив, что Кремль не делал анонсов на этот счет.

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