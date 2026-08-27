Песков отказался комментировать встречу с представителем Ватикана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг встречу помощника Юрия Ушакова с секретарем Ватикана Полом Ричардом Галлахером во время визита последнего в Россию, отметив, что Кремль не делал анонсов на этот счет.
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