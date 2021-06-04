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В адрес сотрудников Госавтоинспекции от жительницы г. Ярославля поступила благодарность

На телефон доверия «Горячей линии МВД России» поступила благодарность от жительницы г. Ярославля в адрес сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

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