Как Академия «Уральский трубник» вернула Первоуральску любовь к спорту

24 октября Первоуральск, Свердловская область и Академия хоккея с мячом «Уральский трубник» приняли у себя в гостях спортивные команды из других городов и регионов в рамках первого Кубка губернатора по хоккею с мячом среди молодежных команд.
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