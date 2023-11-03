СКР: 14 стран Запада поставили вооружения Украине с мая 2023 года

С мая 2023 года Киев получил различные вооружения от 14 стран Запада, сообщает Telegram-канал СКР.Как установили российские следователи в ходе анализа информации о поставляемом ВСУ западном оружии, с конца весны Киев получил орудия, ракеты, бронетехнику и другие вооружения от Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Кипра, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Турции, Франции, ФРГ, Хорватии, Чехии и Южной Кореи.