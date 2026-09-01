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Царьград

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Флориан Филиппо: отказ Бельгии использовать активы России шокировал ЕС

Флориан Филиппо: отказ Бельгии использовать активы России шокировал ЕС

Бельгия отказалась обсуждать использование замороженных активов России для Украины. Это решение, по словам Флориана Филиппо, лидера партии "Патриоты", стало шоком для ЕС и хорошей новостью для противников войны с Россией.

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