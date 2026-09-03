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Что лежит в огромной аптечке 29-летнего Чонгука из BTS: певец показал все лекарства и напугал фанатов

Что лежит в огромной аптечке 29-летнего Чонгука из BTS: певец показал все лекарства и напугал фанатов

Айдолы не перестают удивлять. фото: Michael Loccisano/Getty ImagesВо время одной из ночных трансляций, которые Чонгук нередко устраивает, чтобы пообщаться с фанатами на платформе Weverse, артист решил стать еще ближе к поклонникам и показал свою аптечку.

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