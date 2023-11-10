К зимнему расписанию электричек придется привыкать пассажирам Уссурийска

Пригородные электропоезда Приморья переходят на зимний режим работы с 14 ноября. В связи с завершением дачного сезона меняется график движения по некоторым маршрутам и отменяется несколько рейсов, курсирующих в том числе из Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.