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«Боруссия» хочет продать Зюле – клуб недоволен его отношением к делу. Защитнику платят 11 млн евро – больше всех в команде

По данным Sky Sport, дортмундский клуб планирует выставить на продажу 28-летнего защитника в летнее трансферное окно.

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