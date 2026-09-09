Вьетнам планирует увеличить число прямых и чартерных рейсов в Россию

Вьетнам планирует увеличить количество регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию. Об этом заявил президент страны То Лам по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Что-то не слышно, людей-то вернули из Вьетнама после отмены рейсов вьетнамской компанией? Или так и сидят там, как говорили сотни людей и ждут, когда выполнится обещание увеличить "количество регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию"?