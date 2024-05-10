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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейден Дэниелс и Малик Нейберс поспорили на $10 тысяч, кто будет признан лучшим новичком в нападении

Бывшие одноклубники по футбольной команде университета Луизианы Стейт заключили пари в отношении индивидуальной награды по итогам дебютного для них сезона НФЛ.

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