В России предложили подавать обращения в госорганы через соцсети

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил применять социальные сети для обращений в государственные органы, пишет RT, ссылаясь на копию его письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил применять социальные сети для обращений в государственные органы, пишет RT, ссылаясь на копию его письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
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