Мир схлопнулся: почему Саудовская Аравия просит помощи у Израиля

Саудовская Аравия обратилась за помощью к Израилю, чтобы бороться с йеменскими повстанцами. Накануне союзные Ирану силы нанесли удары по авиабазам королевства и нефтедобывающим районам.
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