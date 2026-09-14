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Пятый канал

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Мир схлопнулся: почему Саудовская Аравия просит помощи у Израиля

Мир схлопнулся: почему Саудовская Аравия просит помощи у Израиля

Саудовская Аравия обратилась за помощью к Израилю, чтобы бороться с йеменскими повстанцами. Накануне союзные Ирану силы нанесли удары по авиабазам королевства и нефтедобывающим районам.

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