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Царьград

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ФСБ провела обыски на заводах из-за хищения 811 млн рублей

ФСБ провела обыски на заводах из-за хищения 811 млн рублей

Федеральная служба безопасности провела обыски у руководителей трех заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери.

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