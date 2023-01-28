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Кому теперь нужна Lada Niva Legend, если есть они? Рейтинг «не японских» кроссоверов дешевле 1 млн рублей. Часть 1

Кому теперь нужна Lada Niva Legend, если есть они? Рейтинг «не японских» кроссоверов дешевле 1 млн рублей. Часть 1

В России очень большим спросом пользуются именно кроссоверы. Между тем, сейчас самая доступная модель, хоть как-то приближенная к сегменту SUV – Lada Niva Legend, которую дилерские центры предлагают примерно за 1 млн рублей, с учетом «накрутки».

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