Кому теперь нужна Lada Niva Legend, если есть они? Рейтинг «не японских» кроссоверов дешевле 1 млн рублей. Часть 1

В России очень большим спросом пользуются именно кроссоверы. Между тем, сейчас самая доступная модель, хоть как-то приближенная к сегменту SUV – Lada Niva Legend, которую дилерские центры предлагают примерно за 1 млн рублей, с учетом «накрутки».