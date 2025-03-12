Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации, это делается с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.
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