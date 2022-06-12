Баранец: ВСУ жертвуют бойцами теробороны для отступления кадровых военных

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress Командование ВСУ оставляет на позициях бойцов территориальной обороны, чтобы они прикрывали отступление кадровых военнослужащих, полагает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress Командование ВСУ оставляет на позициях бойцов территориальной обороны, чтобы они прикрывали отступление кадровых военнослужащих, полагает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
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