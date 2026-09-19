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Татар-информ

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«На душе праздник»: Валерий Миронченко проголосовал на выборах депутатов Госдумы

«На душе праздник»: Валерий Миронченко проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ, генерал-майор Валерий Миронченко проголосовал на выборах в Госдуму России сегодня в казанской школе №150.

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