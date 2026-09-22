Русским землепроходцам хватило полвека, чтобы от Сибири дойти до Тихого океана

Виктор ПОЛЕССКИЙ Это сегодня – в данном случае на прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме – о Дальнем Востоке говорят как о динамично развивающему регионе.
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