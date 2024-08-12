Работников «Кондопожского леспромхоза» отметили наградами

Лесопромышленное хозяйство республики отметило 95-летний юбилей По случаю юбилея старейшего лесопромышленного хозяйства Карелии его сотрудников отметили наградами Правительства республики и регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
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