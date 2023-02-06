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Рудольф Захарян
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ludmila Cernega
Какое-то подозрительное землетрясение.....как говорят, ничто не предвещало и вдруг....🤫😶🌫️
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лина любимцева
Ты смотри... Эти придурки еще сделают из этого жиденыша-убийцы - святого.... С них станется...
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