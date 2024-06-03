Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио самарского губернатора

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в понедельник представил членам регионального правительства, региональным депутатам, главам муниципалитетов, руководителям крупнейших предприятий врио губернатора Вячеслава Федорищева, сообщает пресс-служба областного правительства.
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