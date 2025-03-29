Новый «китаец» против старого «европейца» – так ли очевиден выбор?

Подобный вопрос может даже оказаться причиной ссоры у фанатичных автолюбителей. Действительно, если сейчас задаться целью купить новую машину из салона с официальной гарантией, то выбор окажется не настолько большим, как буквально пару лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии