Более 21 миллиона мусульман в этом году приняли участие в Арбаине

Более 21 миллиона паломников-мусульман-шиитов приняли участие в Арбаине, одном из крупнейших в мире религиозных собраний в Ираке, кульминацией которого стало воскресенье в Кербеле, после нескольких дней поминальных молитв, отмеченных солидарностью с палестинцами в секторе Газа.