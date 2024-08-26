Более 21 миллиона мусульман в этом году приняли участие в Арбаине

Более 21 миллиона паломников-мусульман-шиитов приняли участие в Арбаине, одном из крупнейших в мире религиозных собраний в Ираке, кульминацией которого стало воскресенье в Кербеле, после нескольких дней поминальных молитв, отмеченных солидарностью с палестинцами в секторе Газа.
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