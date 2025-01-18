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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радукану, взяв у Швентек один гейм: «Она играла очень хорошо, а я – наоборот, и это так себе сочетание»

Радукану, взяв у Швентек один гейм: «Она играла очень хорошо, а я – наоборот, и это так себе сочетание»

Британка проиграла второй ракетке мира в третьем круге Australian Open 1:6, 0:6. «Она играла очень хорошо, а я – наоборот, и это так себе сочетание.

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