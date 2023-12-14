Курьезные истории и сбывшиеся предсказания: интересные факты о фильме «Назад в будущее»

«Назад в будущее» — пожалуй, лучший фильм про путешествия во времени. Хотя современные компьютерные технологии шагнули далеко вперед, фантастическая приключенческая комедия, снятая в далеких 1980-х годах, до сих пор остается эталоном жанра.