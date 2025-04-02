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Царьград

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Миграция и терроризм: 179 иностранных граждан привлечены к ответственности

Миграция и терроризм: 179 иностранных граждан привлечены к ответственности

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что миграция продолжает усиливать террористическую угрозу в России.

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