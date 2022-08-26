Popcaketv

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Вспылил не на шутку! Прилучный сорвал юбку Зепюр Брутян прямо на свадьбе перед гостями. Фото

Вспылил не на шутку! Прилучный сорвал юбку Зепюр Брутян прямо на свадьбе перед гостями. Фото

Неожиданно для российских фанатов «Мажора», Павел Прилучный женился на своей возлюбленной. Многие до последнего были уверены, что любовная история актёра – это пиар без всякого сомнения, но пара закатила пышную свадьбу и не поскупились на торжестве.

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