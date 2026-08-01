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Франция направила на границу с Испанией военных и дроны на фоне миграционного кризиса

Франция направила на границу с Испанией военных и дроны на фоне миграционного кризиса

Эммануэль Макрон заявил о готовности помочь Мадриду на фоне резкого наплыва мигрантов в Сеуту На фоне обострения миграционной ситуации в городе‑анклаве Сеута Франция развернула на границе с Испанией дополнительные силы.

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