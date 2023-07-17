В результате ЧП пострадал ребёнок. Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9 часов утра.
Стало известно, когда возобновится движение по Крымскому мосту
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Как отреагирует Россия в этот раз? Будем рассматривать варианты: 1) выразит глубокую озабоченность, 2) пошлёт ноту протеста, 3) объявит войну и начнёт полномасштабные боевые действия, как делают это сильные державы. Я уверен в первом и втором вариантах, третий вариант можно не рассматривать.
Ответить
12 час.
ЮВ
Юджин Ворофикин
Опять :умоемся:". Только бла бла бла. Опять последнее китайское предупреждение. Стыдно обидно, досадно.
Ответить
5 час.
Юрий Матренин
Хоть пообещали бы зеле, что в угол поставят за терракт
Ответить
4 час.
Свежие комментарии