Стало известно, когда возобновится движение по Крымскому мосту

А

Александр

Как отреагирует Россия в этот раз? Будем рассматривать варианты: 1) выразит глубокую озабоченность, 2) пошлёт ноту протеста, 3) объявит войну и начнёт полномасштабные боевые действия, как делают это сильные державы. Я уверен в первом и втором вариантах, третий вариант можно не рассматривать.