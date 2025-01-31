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Крымское информационное агентство

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Крым принимает участие в форуме «Малая родина – сила России»

Крым принимает участие в форуме «Малая родина – сила России»

Фото предоставлено ВАРМСУ29-30 января в г. Казани состоялся региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который стал продолжением масштабного муниципального диалога ВАРМСУ.

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