Россиянин раскрыл секреты стройности вьетнамцев после путешествия по стране

Вьетнамцы сохраняют стройность благодаря правильному образу жизни и питанию, считает российский тревел-блогер Алексей Кутовой, который недавно посетил эту страну и поделился впечатлениями в личном блоге “Кутовой про путешествия” на платформе “Дзен”.