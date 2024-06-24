Россиянин раскрыл секреты стройности вьетнамцев после путешествия по стране

Вьетнамцы сохраняют стройность благодаря правильному образу жизни и питанию, считает российский тревел-блогер Алексей Кутовой, который недавно посетил эту страну и поделился впечатлениями в личном блоге “Кутовой про путешествия” на платформе “Дзен”.
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