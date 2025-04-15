Захвавтившие Горнальский монастырь бойцы ВСУ отказались сдаваться в плен

Украинские военные, захватившие территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнали в приграничном районе Курской области, отказываются от переговоров о сдаче в плен российским военным.
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