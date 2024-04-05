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Медведев ответил назвавшей российских олимпийцев бомжами Винер

Медведев ответил назвавшей российских олимпийцев бомжами Винер

Теннисист Даниил Медведев заявил, что планирует принять участие в Олимпиаде, которая пройдет летом в Париже.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Ну и держал бы свое мнение в заднице! Позорить имя России , согласием на выступление без флага и гимна, мы граждане России тебе и тебе подобным не давали!
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18 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Считайте всех этих теннисистов давно отчаливших от Росси! Где Шарапова, Кафельников? и много других &quot;страдающих по Родине&quot;?- как только денег заработают так и здравствуй Америка.
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17 час.
star
лишить гаденыша российского гражданства
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16 час.

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