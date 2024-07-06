"Россети Юг": в Ростовской области введен график отключения потребления

ПАО "Россети Юг" ввели на территории Ростовской области график временного отключения потребления. Это было сделано по требованию филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия" (Ростовское РДУ), сообщает департамент связей с общественностью "Россети Юг".