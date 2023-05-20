За первый квартал смертность в Татарстане сократилась на 15%

В Татарстане в первом квартале 2023 года зарегистрировали 11 023 случая смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось почти на 2 тысячи, или на 15,3%, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата.
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