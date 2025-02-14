Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону

Российская гимнастка Дина Аверина в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) призналась в любви к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Дмитрию Соловьеву.