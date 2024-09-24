Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Депутаты пользуются своим депутатством, что-бы крышевать свой или чей-то бизнес. Это-же все знают. Как говорится день...Вместо 13-й пенси...
  • Александр Платов
    Пидорис помойный, по пиздищам лазить - ты единственный мастер, особенно когда тебя пиндосня в очко и в пасть отымеют ...Вместо 13-й пенси...
  • Так будет
    охуеть, какие вежливые комментаторы, особливо олежек самойлов.... с какой помойки вещешь, быдлище?Вместо 13-й пенси...

Гаспарян: может, сажать тех, кто оправдывает наем мигрантов вместо россиян?

Гаспарян: может, сажать тех, кто оправдывает наем мигрантов вместо россиян?

(Боржову и Красноперову пора сушить сухари) "Может быть, начать сажать "говорунов" по экстремистской статье? Писатель Армен Гаспарян предложил привлекать к ответственности тех, кто говорит, что граждане России не хотят работать в отдельных сферах, поэтому туда берут иностранцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх