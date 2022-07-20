По 6500 рублей: ПФР сделал заявление о прибавке за стаж 20 лет до 2002 года

Специалисты Пенсионного фонда сделали заявление о денежной прибавке за стаж 20 лет до 2002 года. Эксперты разъяснили, как именно начисляются такие средства гражданам, у которых подобный стаж был выработан в полном объеме, сообщает PRIMPRESS.
Специалисты Пенсионного фонда сделали заявление о денежной прибавке за стаж 20 лет до 2002 года. Эксперты разъяснили, как именно начисляются такие средства гражданам, у которых подобный стаж был выработан в полном объеме, сообщает PRIMPRESS.
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