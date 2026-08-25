НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

О’Райли признан лучшим молодым игроком сезона АПЛ по версии PFA. Защитник «Ман Сити» опередил Шерки, Майну, Нгумоа, Доумана и Крупи

Ассоциация профессиональных футболистов Англии  (PFA) признала  Нико О ’Райли лучшим молодым игроком прошлого сезона АПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии