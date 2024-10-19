Фольксштурм. Мальчики и старики - «пушечное мясо»

Вера смелых

Когда я читаю , особенно в последнее время , словосочетание " немецкий народ", и ещё "немецкий народ понимал, что...", немецкий народ, оболваненный пропагандой...", меня передёргивает.. у меня непроизвольно сжимаются зубы и кулаки. Меня этими фразами обманывали с детства, и я верила им до тех пор, пока со мной , уже студенткой , не заговорил серьёзно и с доверием мой отец, ушедший добровольцем в 18 неполных лет. Сначала был пулеметчиком, а потом, до конца, был в разведке, кто понимает - в полковой разведке. Фрицы были сентиментальны, и носили с собой письма из дома от родителей, жён, детей. А когда они становились "языками", то их письма разведчики читали. Да, цензура их прореживала , но сущность этого проклятого "немецкого народа" перла из писем, как гной их чирея. Отец мог по памяти цитировать то, чем он и сам был поражён- их поколение тоже обманывали, говоря о интернационализме, и о "немецком культурном народе" тоже... А наши дети и внуки именно сейчас, глядя на бандеровскую хохлядь, избавляются от "мыжеблядства", то бишь мыже братства, быстрым темпом!. Так что не надо, не надо нам про " немецкий нарот"!.Да и любой другой из бывших захребетниками, и ставших лимитрофами.