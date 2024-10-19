БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Фольксштурм. Мальчики и старики - «пушечное мясо»

Фольксштурм. Мальчики и старики - «пушечное мясо»

15 июля 1944 года Гитлер получил телеграмму от Роммеля. Вот выдержки из нее: «Положение на фронте в Нормандии становится все труднее.

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Комментарии
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Вера смелых
Когда я читаю , особенно в последнее время , словосочетание &quot; немецкий народ&quot;, и ещё &quot;немецкий народ понимал, что...&quot;, немецкий народ, оболваненный пропагандой...&quot;, меня передёргивает.. у меня непроизвольно сжимаются зубы и кулаки. Меня этими фразами обманывали с детства, и я верила им до тех пор, пока со мной , уже студенткой , не заговорил серьёзно и с доверием мой отец, ушедший добровольцем в 18 неполных лет. Сначала был пулеметчиком, а потом, до конца, был в разведке, кто понимает - в полковой разведке. Фрицы были сентиментальны, и носили с собой  письма из дома от родителей, жён, детей. А когда они становились &quot;языками&quot;, то их письма разведчики читали. Да, цензура их прореживала , но сущность этого проклятого &quot;немецкого народа&quot; перла из писем, как гной их чирея. Отец мог по памяти цитировать то, чем он и сам был поражён- их поколение тоже обманывали, говоря о интернационализме, и о &quot;немецком культурном народе&quot; тоже... А наши дети и внуки именно сейчас, глядя на бандеровскую хохлядь, избавляются от &quot;мыжеблядства&quot;, то бишь мыже братства, быстрым темпом!. Так что не надо, не надо нам про &quot; немецкий нарот&quot;!.Да и любой другой из бывших захребетниками, и ставших лимитрофами.
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5 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100% !!!
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4 час.

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