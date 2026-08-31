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Царьград

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EFE: Жители Сеуты потребовали депортации 5 тысяч мигрантов

EFE: Жители Сеуты потребовали депортации 5 тысяч мигрантов

Сотни жителей Сеуты вышли на протест, требуя депортации мигрантов и поддержки служб города. Участники выражали недовольство кризисом в автономном городе, где остаются 5 тысяч мигрантов.

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