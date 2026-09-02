Назло маме отморозили себе уши: политолог Камкин высказался о политике Мерца

Являются ли сегодняшние решения правительства ФРГ попыткой нанести реальный урон нашей стране или это, скорее, игра на внутреннюю аудиторию? И как скоро немецкая экономика обрушится окончательно на фоне оголтелой милитаризации, которую начал канцлер Мерц? В программе "События.