Назло маме отморозили себе уши: политолог Камкин высказался о политике Мерца

Являются ли сегодняшние решения правительства ФРГ попыткой нанести реальный урон нашей стране или это, скорее, игра на внутреннюю аудиторию? И как скоро немецкая экономика обрушится окончательно на фоне оголтелой милитаризации, которую начал канцлер Мерц? В программе "События.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым