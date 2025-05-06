Губернатор Вологодской области Филимонов обвинил алкосети в подрыве демографии

В интервью РБК он прокомментировал недавнее высказывание совладельца сети "Красное & Белое" Сергея Студенникова, утверждавшего, что россияне якобы стали пить меньше, сообщает корреспондент The Moscow Post в Вологодской области.
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