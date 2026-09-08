Депутат Думы Иркутска Вакуленко: подвиги защитников Родины станут нравственным ориентиром для будущих поколений

ИРКУТСК, 8 сентября, ФедералПресс. В Иркутске на фасаде школы № 28 открыли мемориальную доску в память о кавалере ордена Мужества, бойце специальной военной операции Алексее Цаплине – герой учился в этой школе с 2003 по 2012 год.