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Депутат Думы Иркутска Вакуленко: подвиги защитников Родины станут нравственным ориентиром для будущих поколений

Депутат Думы Иркутска Вакуленко: подвиги защитников Родины станут нравственным ориентиром для будущих поколений

ИРКУТСК, 8 сентября, ФедералПресс. В Иркутске на фасаде школы № 28 открыли мемориальную доску в память о кавалере ордена Мужества, бойце специальной военной операции Алексее Цаплине – герой учился в этой школе с 2003 по 2012 год.

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