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Царьград

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Цены на золото выросли из-за ослабления доллара по данным Comex

Цены на золото выросли из-за ослабления доллара по данным Comex

Биржа Comex зафиксировала рост цен на золото более чем на 1%, превысив 4400 долларов за унцию, на фоне ослабления доллара.

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