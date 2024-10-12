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Китай

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Завершилась конференция Pre-COP29 по климату в Баку

Баку, 11 октября /Синьхуа/ -- В пятницу в Баку завершилась конференция Pre-COP29 по климату, собравшая официальных лиц со всего мира для обсуждения ключевых вопросов перед Конференцией ООН по изменению климата /COP29/, которая пройдет здесь же в ноябре.

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