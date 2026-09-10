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В Третьяковской галерее пройдет цикл концертов «С музыкой на Т»

В Третьяковской галерее пройдет цикл концертов «С музыкой на Т»

Третьяковская галерея и Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского проведут цикл концертов «С музыкой на Т» к 170-летию музея и 160-летию консерватории.

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