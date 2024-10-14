Желто-синий казус или провокация в Адлере и Красной Поляне

Семьи фронтовиков, участники и ветераны СВО уже смирились с тем, что пока одни сражаются за Родину и им помогает подавляющее большинство общества, некоторые шикуют в ночных клубах и ресторанах, как-будто ничего не происходит.
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