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Чемпионат России. 24-й тур. «Динамо-ЛО» сыграет с «Нефтяником», «Енисей» против московского «Динамо», другие матчи

С 1 по 3 апреля пройдут матчи 24-го тура чемпионата России по волейболу.  Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины Суперлига Париматч Чемпионат России Мужчины Предварительный этап 24-й тур 1 апреля Динамо-ЛО – Нефтяник – 19.

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