На Ямале объявлен старт заявочной кампании для прохождения стажировок в окружном правительстве

Получить практический опыт в государственной сфере смогут студенты и выпускники вузов. Для каждого участника будет разработан индивидуальный план обучения длительностью до 6 месяцев и назначен наставник, который поможен в освоении рабочих устройств и адаптации к новым условиям.
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