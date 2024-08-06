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salekhard.online

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На Ямале объявлен старт заявочной кампании для прохождения стажировок в окружном правительстве

Получить практический опыт в государственной сфере смогут студенты и выпускники вузов. Для каждого участника будет разработан индивидуальный план обучения длительностью до 6 месяцев и назначен наставник, который поможен в освоении рабочих устройств и адаптации к новым условиям.

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